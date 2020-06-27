شرطة النجف تعلن حظرا شاملا للتجوال بجميع مناطق المحافظة – صور

2020/06/27 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، فرض إجراءات الحظر الشامل بالمحافظة لمدة أسبوع واحد.

وأكدت المديرية في بيان على موقعها الرسمي، ان المحافظة دخلت بجميع اقضيتها ونواحيها، بمرحلة فرض الحظر الشامل للتجوال وفقا لقرارات خلية الازمة، فيما دعا قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي، جميع المواطنين الى الالتزام بتعليمات خلية الازمة، وعدم خرق حظر التجوال، لوقاية أنفسهم وعائلاتهم من الإصابة بعدوى الفيروس، بعد الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بالمحافظة وباقي مناطق البلاد.

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