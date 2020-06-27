2020/06/27 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، الانباء المتداولة حول وصول أعضاء من مجلس النواب العراقي الى بلاده، بهدف العلاج من فيروس كورونا.

وأشار العضايلة في تصريح، الى وجود عضو واحد فقط من أعضاء البرلمان العراقي، يتلقى منذ أيام العلاج اللازم من فيروس كورونا بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة في الأردن.

وجاء تصريح العضايلة عقب تناقل وسائل إعلام، خبرا عن وصول أربعة وعشرين نائبا عراقيا مصابا بالفيروس على متن طائرة خاصة الى العاصمة عمان للعلاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“العضايلة” ينفي وصول نواب عراقيين الى عمَّان للعلاج من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“العضايلة” ينفي وصول نواب عراقيين الى عمَّان للعلاج من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).