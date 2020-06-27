3 وفيات جديدة بكورونا في كركوك وكرميان

2020/06/27 | 12:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدران طبيان، السبت، بوفاة 3 أشخاص آخرين بفيروس كورونا في محافظة كركوك وإدارة كرميان بإقليم كوردستان العراق.

وقال مصدر طبي في مديرية صحة كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن رجلان يبلغان من العمر 61 و 59 عاماً توفيا في مدينة كركوك إثر إصابتهما بفيروس كورونا، ما رفع مجمل الوفيات في المحافظة إلى 45.

وفي كرميان بإقليم كوردستان، قال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن مريضاً آخر بفيروس كورونا توفي في كرميان وهو رجل يبلغ عمره 70 عاماً.

وأضاف المصدر أن عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 12 في إدارة كرميان.

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