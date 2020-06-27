صحة واسط تؤشر زيادة بالتبرع ببلازما الدم

2020/06/27 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسط أعلنت دائرة صحة واسط، عن اتخاذ إجراءات سريعة مع وزارة الصحة لغرض توفير جهاز ثاني لفصل بلازما الدم التي يتبرع بها المتعافون من فيروس كورونا لغرض استخدامها في علاج المصابين، فيما أشرت حصول زيادة بالتبرع ببلازما الدم بعد تسجيلها 30 متبرع.وبين معاون مدير عام صحة واسط سعدون الأمير، أنه تم تسجيل 30 […]

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