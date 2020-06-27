أمريكا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات “كورونا”

2020/06/27 | 12:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهر إحصاء لرويترز تسجيل 45242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وذلك في أكبر زيادة يومية منذ ظهور الوباء مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 2.48 مليون شخص على الأقل، بحسب ما نشرت “رويترز”.وتأتي الزيادة القياسية في عدد الإصابات بالتزامن مع تراجع عدد من الولايات عن تخفيف قيود […]

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