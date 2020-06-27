إصابة جنديين صهيونيين بجروح خلال اعتقال شابين على حاجز قلنديا

2020/06/27 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت مصادر إسرائيلية، السبت، بأن جنديين “إسرائيليين” أصيبا بجروح خلال اعتقال شابين على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.وذكرت القناة 12 العبرية، أن جنديين “إسرائيليين” أصيبا بجروح طفيفة أثناء محاولتهما اعتقال شابين عند حاجز قلنديا .وزعمت مصادر جيش الاحتلال، أن جنود الاحتلال اعتقلوا شابين فلسطينيين اثنين عند حاجز قلنديا ضبطت مع أحدهما سكين […]

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