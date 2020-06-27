الحشد الشعبي، حزب الله وأنصارالله.. وثمن الكرامة

2020/06/27 | 12:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تسجيل اي "انتصار" على صعيد السياسة الخارجية، خاصة في منطقة الشرق الاوسط، دفع هذه الادارة الى الاستعجال في ...

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