اليوم.. برشلونة يخوض اختباراً صعباً امام سيلتا فيغو

2020/06/27 | 12:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يخوض فريق برشلونة الإسباني، اختباراً صعباً، حين يحل ضيفاً على نظيره سيلتا فيغو، في المواجهة المرتقبة المقرر إقامتها اليوم السبت على ملعب “بالايدوس”، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.ويتساوى الفريق الكاتالوني مع غريمه التقليدي ريال مدريد فى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، لكن يتفوق الفريق “الملكي” بفارق المواجهات […]

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