السفير البريطاني لدى بيروت: حزب الله يعمل على زعزعة استقرار المنطقة

2020/06/27 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال السفير البريطاني لدى بيروت كريس رامبلينغ، ان المسار الحالي للبنان مقلق والإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وشدد رامبلينغ في حديث إلى موقع اندبندنت عربية على ضرورة أن يتفادى اللاعبون المحليون نمط خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله، ومعادلاته لجهة التوجه شرقا في تعاملات لبنان الاقتصادية.

وأضاف السفير البريطاني لدى لبنان في العام الماضي اتُخذ قرار حظر حزب الله بمجمله ليشمل الجناح السياسي، مبينا أن أحد أسباب هذا القرار هو رؤية لندن بأن حزب الله يعمل ولعدة سنوات في جميع أنحاء المنطقة، في مخالفة مباشرة لسياسة النأي بالنفس، وزعزعة لاستقرار المنطقة واستقرار لبنان أيضا.

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