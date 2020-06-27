لجنة الصحة تتحدث عن

2020/06/27 | 12:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرطالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري، رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية بتوفير الحماية للأطباء من الاعتداءات، خاصة بعد حصول سلسلة تجاوزات بحقهم من قبل أشخاص "غير منضبطين"، بعد الاعتداء الذي حصل على مدير مستشفى شيخ زايد ومهاجمة عدد من الكوادر الطبية والصحية في محافظة ذي قار.

طالب رئيس لجنة الصحة النيابية بوضع حد للتدخلات السياسية في عمل وزارة الصحة وقيام البعض بمصادرة جهودها وعقد صفقات تحوم حولها شبهات فساد

وأعرب الجبوري في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، عن أمله في أن "يتدخل رئيس الوزراء شخصيًا للإيعاز بحماية أبطال الجيش الأبيض الذين يبذلون الغالي والنفيس لإنقاذ اكبر عدد من المصابين بالوباء، وصرف المخصصات المالية التي أقرها مجلس الوزراء سابقًا للكوادر الطبية والصحية والكوادر الساندة التي تتصدى لوباء كورونا، لأنهم حتى هذه اللحظة لم يتم صرف أي مبلغ لهم، بالإضافة إلى تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنحهم قطع أراض فورًا، وذلك تقديرًا واحترامًا لجهودهم وتضحياتهم التي لا تقدر بثمن".

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وطالب رئيس لجنة الصحة النيابية رئيس الوزراء بـ"وضع حد للتدخلات السياسية في عمل وزارة الصحة وقيام البعض بمصادرة جهودها وعقد صفقات تحوم حولها شبهات فساد، وخصوصًا فيما يتعلق بمستلزمات التصدي لوباء كورونا"، مشددًا على "أهمية استبعاد بعض المسؤولين المتنفذين في وزارة الصحة والمتورطين بقضايا فساد ويستغلون انتماءهم لجهات سياسية معينة بطريقة الاستقواء بهذه الجهات لإرهاب موظفي الوزارة لتمرير أجندات فسادهم، وفسح المجال للوزير الدكتور حسن التميمي ليزاول مهامه بعيدًا عن التدخلات السياسية وبعيدًا عن التقييد وفرض الإرادات والإملاءات، ودعمه وإسناده، لأن استمرار التدخلات السياسية في عمل وزارة الصحة سيجعل النظام الصحي في العراق معرضًا للانهيار، وبالتالي انهيار الحكومة بسبب فشلها في إدارة النظام الصحي"، داعيًا الى "تشكيل لجنة استشارية تضم ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة ملف كورونا بالتعاون مع وزير الصحة وبإشراف رئيس الوزراء، وأن تباشر اللجنة بعقد اجتماعاتها بأسرع وقت ممكن في مقر رئاسة الوزراء بعيدًا عن التدخلات السياسية".

وتابع الجبوري "ومن جهة أخرى لقد استبشرنا خيرًا بتصريحات رئيس الوزراء بأنه سيجرد الأحزاب من مناصبها المهمة في الدولة العراقية، ومن جانبنا سنكون داعمين لهذه التوجهات التي أعطتنا بارقة أمل في النهوض بأوضاع العراق في كافة المجالات بعد استبعاد المتحزبين الفاسدين الذين تحولوا إلى أورام سرطانية تنهش في جسد الدولة العراقية".

وشدد على "ضرورة قيام مجلس الوزراء بإجراء تعديل على قانون التقاعد الأخير وإرساله فورًا إلى لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب لغرض إجراء الصياغات القانونية عليه وقراءته والتصويت عليه، وهو يخص إعادة جميع الأطباء الذين تم شمولهم بالتقاعد في الفترة الأخيرة انطلاقًا من قانون حماية الأطباء رقم 36 لسنة 2016 والذي جعل سن التقاعد للطبيب في وزارتي الصحة والتعليم العالي سبعين سنة، فالبلد اليوم بأمس الحاجة إلى خبرات أصحاب الكفاءات في دعم ومساندة أخوانهم الذين يقفون اليوم في خط الصد الأول لمواجهة جائحة كورونا".

ودعا الجبوري الحكومة إلى "محاسبة الفاسدين الذين ينشرون الهلع ويقومون بترويع الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض الجهات الإعلامية المأجورة المتعاونة معهم في هذه الحملة المغرضة التي يهدفون من خلالها إلى رفع أسعار مستلزمات الوقاية من الوباء لتحقيق الربح الفاحش واستغلال معاناة الناس، في وقت يعيش فيه شعبنا بين مطرقة الوباء وسندان قلة التخصيصات المالية، أسأل الله تعالى أن يحفظ شعبنا من كل مكروه وأن يشافي جميع المرضى ويزيل خطر هذه الجائحة أنه سميع الدعاء".

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