شقيقة رونالدو تروي قصة صادمة عن طفولتهم.. العيش مع الفئران في منزل متهالك(صورة)

2020/06/27 | 12:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، كشفت من خلالها جانبا من الحياة الصعبة التي عاشتها عائلتها قبل شهرة “الدون”.وعلقت كاتيا على صورة لمنزلهم السابق المهلهل قائلة: “عندما ولدت كنا نعيش في أحد البيوت القديمة للغاية، وسريري كان يتم دعمه عن طريق الطوب حتى […]

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