2020/06/27 | 12:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بإرسال طائرة لنقل عدد من الطلاب العراقيين الدارسين في باكستان.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول في بيان، "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف مباشر من قبل وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش، أرسلت وزارة الدفاع طائرة عسكرية من نوع C130 الى باكستان لنقل عدد من الطلاب العراقيين الدارسين هناك مع عائلاتهم الى العراق بعد مناشدتهم الى الحكومة العراقية باجلاءهم الى بلادهم بسبب جائحة كورونا".واضاف: من "خلال التنسيق مع وزارة الخارجية وخلية الازمة الوطنية والحكومة الباكستانية والسفارة العراقية في الباكستان، حصلت الموافقات الاصولية على نقلهم بالطائرة العسكرية الى العاصمة بغداد، وتم اجراء الفحوصات اللازمة لهم واتباع الاجراءات الوقائية من فايروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتوجيه من الكاظمي.. طائرة عسكرية تجلي طلابا عراقيين من باكستان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتوجيه من الكاظمي.. طائرة عسكرية تجلي طلابا عراقيين من باكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).