احتراق عجلة

2020/06/27 | 12:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد شهود عيان، اليوم السبت، باحتراق عجلة نوع "براد" بالكامل قرب مجسر ملعب الشعب وسط العاصمة بغداد.وذكر الشهود لـ "كلكامش برس"، ان" النيران اندلعت في "البراد" بالكامل لاسباب مجهولة.

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