فيلم - ألف مرة ليلة سعيدة -حيرة أم بين واجبها كأم وزوجة وإيمانها بعملها كمصوّرة حربيّة - علي المسعود

2020/06/27 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود Thousand Times Good Nightالصحافة مهنة البحث عن الحقيقة، هذه الحقيقة التي لا بد لمن يحاول الوصول إليها من أن يدفع الثمن غاليا، من وقته وجهده وعرقه ، وأحيانا من عمره ، وتزداد فاتورة الدفع عندما ينطلق الصحفي لتغطية حدث ، أو موقف ما في وقت من الأوقات الخطرة، داخل رحى حرب ضروس، أو بين براثن نزاع مسلح، أو في البقاع الملتهبة التي تعاني من عنف واضطرابات، وتفتقد للأمن والاستقرار، أو حتى من قلب ......





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