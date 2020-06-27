عالم ما بعد الكورونا - جاسم محمد كاظم

2020/06/27 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_محمد_كاظم عالم ما بعد الكورونا ظهر الكورونا وانتشر في دولة ماو تسي تونغ أولا و بدء العالم يشاهد ماذا ستعمل الصين مع هذا الوباء الذي ينتقل مع الرذاذ وتنفس بني البشر وهي الأرض التي يحيى عليها أكثر من مليار ونصف نسمة .



كارثة من عيار ثقيل فليس للمرض من علاج أو لقاح سوى فيروس لا يعرف عنة سوى تكهنات بسيطة من هنا وهناك .



ومن شدة الجزع وهول ال ......





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