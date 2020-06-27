2020/06/27 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسجيل 19 حالة وفاة و 157 إصابة بفيروس كورونا في ذي قار

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل 19 حالة وفاة و 157 إصابة بفيروس كورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل 19 حالة وفاة و 157 إصابة بفيروس كورونا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).