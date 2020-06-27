تسجيل 19 حالة وفاة و 157 إصابة بفيروس كورونا في ذي قار


تسجيل 19 حالة وفاة و 157 إصابة بفيروس كورونا في ذي قار
2020/06/27 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تسجيل 19 حالة وفاة و 157 إصابة بفيروس كورونا في ذي قار

 

يتبع.

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