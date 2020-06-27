السليمانية تقرر تمديد العطلة إلى الرابع من تموز المقبل

2020/06/27 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت غرفة عمليات محافظة السليمانية، السبت (27 حزيران 2020) تمديد العطلة حتى الربع من تموز المقبل.

وذكرت غرفة العمليات في بيان موجز، أنها قررت "تمديد عطلة الدوائر والمؤسسات الحكومية لغاية 4 تموز".

ونبهت على أن ذلك يأتي مع "إبقاء التعليمات نفسها بخصوص حظر التجوال بين المدن وإغلاق الأماكن العامة".

وأصدرت محافظة السليمانية، الأربعاء (24 حزيران 2020)، 5 قرارات جديدة لمواجهة كورونا.

وقالت ادارة المحافظة في بيان، إنها قررت "الاستمرار بإغلاق الطرق بين محافظات الإقليم والمحافظات العراقية ومنع دخول السيارات إلى السوق الرئيسي وتشديد الإجراءات الوقائية ويكون يوم 28 من الشهر الحالي دواما رسميا في الدوائر الحكومية وفقا للإجراءات الوقائية".

وقررت ايضا "الاستمرار بإغلاق المساجد والمقاهي والنوادي والحدائق العامة والأماكن السياحية والمطاعم".

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بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت (27 حزيران 2020)، صرف رواتب منتسبي الكوادر الصحية، واخضاع تلك الرواتب للتخفيضات، بعد عدم صرفها لقرابة الـ 60 يوماً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "باشرت بتوزي

بغداد اليوم- ميسان

أعلنت نقابة الاطباء في محافظة ميسان (27 حزيران 2020)، شفاء 17 مصابا بفيروس كورونا من منتسبيها.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموع الاصابات بفايروس كورونا بين اطباء محافظة ميسان وكانت كالاتي : مجموع الاص

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر في دائرة صحة محافظة ديالى، السبت (27 حزيران 2020)، عن عدد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة منذ بداية الازمة ولغاية اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي العام لفيروس

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