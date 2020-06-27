القبض على 11 مطلوباً بينهم متهم بالإرهاب في ديالى

2020/06/27 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – ديالى

أعلنت مديرية شرطة محافظة ديالى، السبت (27 حزيران 2020)، القاء القبض على 11 مطلوبا بجرائم مختلفة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز ودوريات من أقسام شرطة ديالى، وأفواج الطوارئ، تمكنت من إلقاء القبض على (11) متهما أحدهم وفق المادة 4 إرهاب في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأردفت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من أجل تقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".





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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت، بانطلاق عملية أمنية في المحافظة لتعقب خلايا تنظيم داعش، وأسفرت عن ضبط مضافين تابعين للتنظيم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية عسكرية انطلقت لتعقب خلايا داعش في زور نهر

بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باغتيال منتسب بالقوات الامنية شمال شرق مدينة بعقوبة.

وقال المصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على اغتيال منتسب امني قرب طريق ابو خنازير (٢٤كم شمال شرق بعقوبة ).

بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت (26 حزيران 2020) أن جهاز مكافحة الارهاب داهم عددا من أوكار مسلحي تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "طيران التحالف الدولي، نفذ سلسلة ضربات جوية على أهداف منتخبة

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