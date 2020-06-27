2020/06/27 | 12:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان اقليم كوردستان يحد موعد عقد جلسة له) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان اقليم كوردستان يحد موعد عقد جلسة له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).