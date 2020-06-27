باكستان ترفض تقرير أمريكا حول الإرهاب وتوقع اتفاقيات مع الصين

2020/06/27 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت باكستان بشدة التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2019م حول الإرهاب، ووصفت التقرير الأمريكي بأنه “متناقض وانتقائي”.وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان “أننا نرفض أي تلميح إلى وجود ملاذات آمنة، مؤكدة أن باكستان لن تسمح لأي مجموعة أو كيانة باستخدام أراضيها ضد أي بلد آخر”.وأضاف: “باكستان تواجه تهديدا من المجموعات الإرهابية المتمركزة في الخارج […]

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