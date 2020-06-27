تمديد تعطيل الدوام في السليمانية الى الرابع من تموز المقبل

2020/06/27 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ السليمانية سلسلة اجراءات جديدة في اطار مكافحة انتشار فايروس كورونا.وذكر بيان لمحافظ السليمانية هفال ابوبكر ان اللجنة العليا للعمليات في المحافظة لمكافحة كورونا عقدت اجتماعا اليوم واتخذت فيه جملة من القرارات، مشيرا الى ان اللجنة قررت استمرار حظر التنقل بين السليمانية وبقية المحافظات.وحسب البيان قررت اللجنة ايضا تعطيل الدوام الرسمي في […]

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