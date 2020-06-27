مصرف الدم في كربلاء: نسبة المتبرعين من المتعافين لا زالت دون المستوى

2020/06/27 | 12:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مدير مصرف الدم في كربلاء قيس رشيد، السبت، ان عدد المتبرعين ببلازما من المتعافين من فيروس كورونا دون المستوى المطلوب لاسيما مع ارتفاع عدد الاصابات.وقال رشيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المصرف يستقبل يوميا من 27 الى 30 وبعض الاحيان اقل من هذا العدد من المتعافين بيد ان هذا الرقم لا زال دون […]

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