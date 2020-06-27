2020/06/27 | 12:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قلب الطاولة" بالكامل .. الوقف الشيعي والطيران والتقاعد والاتصالات تطرأ عليهم تغييرات شاملة بــ أمر "الكاظمي" ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("قلب الطاولة" بالكامل .. الوقف الشيعي والطيران والتقاعد والاتصالات تطرأ عليهم تغييرات شاملة بــ أمر "الكاظمي" ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).