في اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها العراق .. عمال اسيويين محتجزين في العراق تحت ظل البطالة الهيكلية

2020/06/27 | 12:50 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قصص مأساويةلعمال آسيويين عالقين في العراق منع عليهم العمل والسفر في تقرير اعدته احدى الوكالات الدولية .

لم يستلم رجيب شيخ راتبه منذ ثلاثة أشهر، وتوقف صاحب العمل العراقيمنذ فترة عن توفير وجبات الطعام له، فاضطر هذا البنغالي للمرّة الأولى لطلب المال من أسرته التي هاجر من أجل إعالتها....

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