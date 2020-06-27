رسمياً.. اتحاد الطائرة يقرر الغاء موسم 2019/ 2020

2020/06/27 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، الغاء موسم 2019/ 2020 بسبب الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة الادارية للاتحاد عقدت اجتماعاً عن بعد عبر الدائرة الإلكترونية لتحديد مصير الموسم الرياضي 2019-2020”.وأضاف ان “الاتحاد العراقي للكرة الطائرة قرر اعتماد نتائج التجمع الأخير لدوري اندية العراق […]

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