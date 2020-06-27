2020/06/27 | 12:51 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
قرر الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، الغاء موسم 2019/ 2020 بسبب الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة الادارية للاتحاد عقدت اجتماعاً عن بعد عبر الدائرة الإلكترونية لتحديد مصير الموسم الرياضي 2019-2020”.
وأضاف ان “الاتحاد العراقي للكرة الطائرة قرر اعتماد نتائج التجمع الأخير لدوري اندية العراق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. اتحاد الطائرة يقرر الغاء موسم 2019/ 2020) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قرر الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، الغاء موسم 2019/ 2020 بسبب الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.
وذكر الاتحاد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة الادارية للاتحاد عقدت اجتماعاً عن بعد عبر الدائرة الإلكترونية لتحديد مصير الموسم الرياضي 2019-2020”.
وأضاف ان “الاتحاد العراقي للكرة الطائرة قرر اعتماد نتائج التجمع الأخير لدوري اندية العراق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. اتحاد الطائرة يقرر الغاء موسم 2019/ 2020) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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