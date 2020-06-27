برلمان اقليم كوردستان يلتئم منتصف الاسبوع الجاري

2020/06/27 | 12:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن برلمان اقليم كوردستان يوم السبت استئناف اعمال وجلسته منتصف الاسبوع الجاري.

وقال مدير اعلام البرلمان سامان احمد بكر لوكالة شفق نيوز، ان برلمان اقليم كوردستان سيجتمع يوم الاثنين.

و وجهت هيئة الرئاسة في بيان رسمي دعوة الى اعضاء البرلمان كافة لحضور جلسة التي ستنعقد بعد غد الاثنين.

وكان برلمان اقليم كوردستان قد افاد، يوم الاحد من الاسبوع الماضي، بانه سيستأنف عمله مرة اخرى بعد انتهاء مدة الحجر الصحي، مشيرا الى ان من اولى مهام البرلمان التي سيناقشها جائحة كورونا ووضع الاقليم المالي.

وقررت رئاسة برلمان اقليم كوردستان في العاشر من شهر حزيران الجاري تعليق اعمال البرلمان لمدة اسبوعين بعد تسجيل اصابات بكورونا لاحد الاعضاء وثلاثة موظفين عاملين في البرلمان.

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