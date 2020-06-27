ترامب يلغي رحلته إلى نيو جيرزي ويوقع أمرا لحماية النصب والتماثيل

2020/06/27 | 13:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى في اللحظة الأخيرة الجمعة رحلته إلى ولاية نيو جيرزي حيث كان يفترض أن يمضي عطلة نهاية الأسبوع، للتأكد من أن “النظام” يسود في واشنطن، بينما أثارت هذه الرحلة تساؤلات في أوج انتشار وباء كوفيد-19.وكما أعلن من قبل، وقع ترامب الجمعة أمرا رئاسيا “لحماية” النصب والتماثيل و”التصدي للعنف […]

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