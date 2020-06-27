2020/06/27 | 13:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم , السبت عن وجود اتصالات مكثفة بين رئيس الوزراء الكاظمي وبين بعض المسؤولين من قيادات الحشد الشعبي بشان حادثة الدورة , مستبعدا وجود اجراء حوارات مع القيادات السياسية الشيعية بذات الشأن .وقال كريم في تصريح لـ / المعلومة / , ان “حادثة مداهمة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب بالفتح يكشف عن اتصالات مكثفة بين الكاظمي ومسؤولين بشان حادثة الدورة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب بالفتح يكشف عن اتصالات مكثفة بين الكاظمي ومسؤولين بشان حادثة الدورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).