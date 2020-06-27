السليمانية تمدد تعطيل الدوام الحكومي وحظر التنقل بين المحافظات

2020/06/27 | 13:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات كذلك تمديد حظر التنقل بين السليمانية وباقي محافظات الإقليم وخارجه - صورة ارشيفية

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