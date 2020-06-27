صحة الانبار: شفاء 52 مصاباً بـ”كورونا”

2020/06/27 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام صحة الأنبار الدكتور خضير خلف شلال اليوم السبت ، تماثل 52 مصاباً بكورونا للشفاء.وذكر شلال في بيان أنه “تم تسجيل شفاء 52 حالة جديدة من الإصابات المسجلة ضمن الموقف الوبائي لوزارة الصحة بفيروس كورونا”.واشار الى انه “بجهود الكوادر الصحية واستخدامها بروتوكولاً علاجياً استمر لعدة أيام ،فضلاً عن المتابعة الدورية من […]

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