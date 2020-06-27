تونس تفتح حدودها بالكامل بعد الانتصار على “كورونا”

2020/06/27 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت تونس، السبت، حدودها الجوية والبرية والبحرية بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا. وقامت وزارة الصحة التونسية بوضع تصنيف لدول العالم، حيث سيتم اعتماد إجراءات معينة متعلقة بكل تصنيف، من بينها عدم إلزام القادمين من الدول المصنفة في القائمة الخضراء بأي إجراء خاص بفيروس كورونا. والتزام القادمين من الدول المصنفة بالقائمة البرتقالية بإجراء […]

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