العامري يدعو لاعتبار ضحايا كورونا من الكوادر الطبية شهداء و التجهيز لمعركة ضد الفيروس

2020/06/27 | 13:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، دعمه للكوادر الطبية في “المعركة القاسية” ضد وباء كورونا، داعياً الحكومة ومجلس النواب إلى تأمين جميع مستلزمات تلك “المعركة” ومعاملة ضحايا الفايروس من الكادر الطبي معاملة “الشهداء” في الامتيازات والحقوق.وقال العامري : … Readmore

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