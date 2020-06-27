2020/06/27 | 13:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالية نصيف تطالب الكاظمي بـ’إعادة تقييم’ المناصب القيادية: ’طارد الحيتان’! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 13:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تطالب الكاظمي بـ’إعادة تقييم’ المناصب القيادية: ’طارد الحيتان’!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تطالب الكاظمي بـ’إعادة تقييم’ المناصب القيادية: ’طارد الحيتان’!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).