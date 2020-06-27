نائب يعلن دعم قرار “الحظر الرابع” في ديالى لتفادي خروج كورونا عن السيطرة

2020/06/27 | 13:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلن النائب عن محافظة ديالى الخالق العزاوي، السبت، عن دعم قرار فرض حظر شامل للمرة الرابعة في المحافظة لتفادي خروج كورونا عن السيطرة.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” معدلات الاصابة بفيروس كورونا مرتفعة جدا في ديالى وشهدت الاحصائيات اليومية سقوط العشرات في مستنقع الاصابة خلال الايام الماضية وبارقام مقلقة جدا خاصة”.واضاف […]

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