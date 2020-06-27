2020/06/27 | 13:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجدد الدعوات بقضاء العزيزية بضرورة التزام المواطنين بمقررات خلية الازمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 13:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد الدعوات بقضاء العزيزية بضرورة التزام المواطنين بمقررات خلية الازمة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد الدعوات بقضاء العزيزية بضرورة التزام المواطنين بمقررات خلية الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).