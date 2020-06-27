المنافذ الحدودية: ضبط تلاعب سبب هدراً بالمال العام في منفذ أم قصر الشمالي

2020/06/27 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، تمكنها من ضبط تلاعب في وصف البضاعة سبب هدراً بالمال العام في منفذ أم قصر الشمالي.

وقالت المنافذ في بيان، إنها تمكنت من ضبط حاوية محملة بمواد مختلفة متعددة المنشأ تم التلاعب في وصف البضاعة بعد إنجاز معاملتها الجمركية داخل منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة مما سببت هدراً بالمال العام.

وأشار بيان الهيئة إلى إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الجمركية في المنفذ الحدودي.

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