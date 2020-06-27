2020/06/27 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتهيأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبداية الجولة الثانية من الحوارات الاستراتيجية مع واشنطن، في تموز المقبل، وستتضمن استكمالاً للحوارات بين الجانبين.

صحيفة الاندبندنت البريطانية بنسختها العربية نقلت عن باحثين ومراقبين للشأن العراقي قولهم، إن الكاظمي لا ينوي الدخول في محور معادٍ لإيران، لكنه يمضي باتجاه ترسيم جديد لحدود العلاقة بين الطرفين، وإرسال رسائل لطهران بأن مصالحها في بغداد مرتبطة بعراق قوي لديه علاقات مع المجتمع الدولي، الأمر الذي ترفضه الفصائل المسلحة وتود الدخول كطرف فاعل في إدارة علاقات العراق الخارجية.

وأشاروا الى أن ملاحقة الجهات المتهمة بإطلاق الصواريخ ضرورة ملحة بالنسبة إلى الدولة، خصوصاً أن وجود السلاح خارج إطار الدولة له تبعات على الاستقرار السياسي والأمني، مؤكدين أن ما جرى رسالة صلبة إلى تلك الجهات بأن الكاظمي ماضٍ باتجاه استعادة ملامح الدولة وقوتها، فضلاً عن كونها ترسيخ لفكرة أن العراق شريك موثوق ويقف على حدود المصالح العليا للبلاد لينطلق من خلالها لاستكمال الحوارات مع واشنطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة بريطانية: الكاظمي بدأ باستعادة ملامح الدولة وفرض هيبتها بالقانون) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة بريطانية: الكاظمي بدأ باستعادة ملامح الدولة وفرض هيبتها بالقانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).