زيباري: العمليات العسكرية التركية إحياء لمزاعمها حول ضم الموصل إليها

2020/06/27 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، عن قلقه من اطماع تركية بضم مدينة الموصل اليها.

وإعتبر زيباري في تغريدة على تويتر، الاجتياح العسكري الأخير لقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك في اقليم كردستان، اعتبره إحياء لمزاعم تركيا حول أحقيتها بضم الموصل، وتطورًا جيوسياسيًا خطيرًا للغاية، مبينا ان شدة الهجوم مقلقة على حد تعبيره، فيما أكد زيباري ان دعوات القادة الأتراك لإحياء المزاعم التاريخية لمحافظة الموصل هي أكثر إثارة للقلق.

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