2020/06/27 | 13:15 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري يدعو لاعتبار ضحايا كورونا من الكادر الطبي شهداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/27 | 13:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري يدعو لاعتبار ضحايا كورونا من الكادر الطبي شهداء) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري يدعو لاعتبار ضحايا كورونا من الكادر الطبي شهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).