العامري يطالب باعتبار ضحايا كورونا من الكوادر الطبية شهداء

2020/06/27 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في ديالى، السبت (27 حزيران 2020) باستمرار قطع طريق كلار، في بوابة المحافظة صوب كردستان لليوم الثالث على التوالي.

وقال مدير ناحية قره تبه (110 كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن &q

بغداد اليوم-بغداد

رد القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، السبت (27 حزيران 2020) على انباء تحدثت عن رغبة الحكومة العراقية، ببقاء قوات التحالف الدولي في البلاد.

وقال السعدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "قرار مجلس النواب العراقي، القاضي بإخرا

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، الجمعة، باستبدال رئيس الوقف الشيعي ومدراء الطيران المدني وهيأة التقاعد والاعلام والاتصالات ومصرف الرشيد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تعيين بسام سالم رئيسا للوقف الشيعي، ومحمد عبد السادة مديرا لس

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