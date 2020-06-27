بوابة ديالى صوب كردستان.. استمرار قطع طريق

2020/06/27 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول محلي في ديالى، السبت (27 حزيران 2020) باستمرار قطع طريق كلار، في بوابة المحافظة صوب كردستان لليوم الثالث على التوالي.

وقال مدير ناحية قره تبه (110 كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "طريق كلار- جلولاء والذي يمثل بوابة ديالى صوب كردستان لا يزال مقطوعا لليوم الثالث على التوالي، من قبل سلطان الاقليم، بسبب تسجيل إصابات كثيرة بفيروس كورونا في كلار خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف التميمي، أن "الطريق يمثل أهم الطرق البرية التي تربط ديالى بالإقليم"، مؤكدا ان "هناك مؤشرات على أنه ربما سيتم اعادة فتحه يوم غدٍ، لكن الامر لم يحسم نهائيا خاصة مع ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في محافظات كردستان بشكل لافت في الاسابيع الماضية".

ويعد طريق كلار من اهم الطرق البرية التي تربط ديالى باقليم كردستان، ويمثل الحدود الفاصلة مع السليمانية.

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

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