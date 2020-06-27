محافظة عراقية تسجل 19 وفاة وأكثر من 150 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/27 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، السبت (27 حزيران 2020)، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 19 حالة وف...





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