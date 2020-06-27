خلال 24 ساعة.. تسجيل أكثر من 150 إصابة بكورونا و19 حالة وفاة في إحدى المحافظات العراقية

2020/06/27 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 19 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الدائرة في بيان تلقته “يس عراق”، إن “الفحوصات المخترية أثبتت إصابة 157 شخصاً بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة التي مضت”.وأشارت إلى أن “دائرة سجت أيضاً تماثل 85 […]

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