نجما اسود الرافدين يعودان الى الكويت

2020/06/27 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سيلتحق لاعبا منتخبنا الوطني علاء عباس وأمجد عطوان، بصفوف فريق الكويت الكويتي في الأيام القليلة المقبلة استعداداً لاستئناف مسابقات الدوري الكويتي الممتاز.وسيسافر اللاعبان برا بسبب عدم وجود طيران جوي بين العراق والكويت، خلال هذه الفترة، إثر تداعيات انتشار فيروس كورونا.وكانت السلطات الكويتية كانت قد قررت استئناف مسابقة الدوري منتصف شهر أب المقبل.[…]

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