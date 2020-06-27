المتحدث باسم القائد العام يوّضح أخر المستجدات مع الـ14 عنصرًا الذين اعتقلهم جهاز مكافحة الإرهاب

2020/06/27 | 13:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، اليوم السبت، استمرار التحقيق من العناصر الذين اعتقلهم جهاز مكافحة الإرهاب، فجر الجمعة، متوعداُ بعدم السماح لاستهداف المنطقة الخضراء.وقال رسول في تصريح صحفي، إن “قوة جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت 14 عنصراً معهم منصات إطلاق صواريخ في إحدى مناطق بغداد”، مبيناً أن […]

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