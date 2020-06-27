الهجرة النيابية: مساع لإغلاق ملف النازحين بأسرع وقت ممكن.. والإجبار ممنوع

2020/06/27 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد أكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، رعد الدهلكي، الجمعة (27 حزيران 2020) أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يسعى لاغلاق ملف النازحين بأسرع وقت ممكن.وقال الدهلكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "ناقش ملف النازحين في كل المحافظات العراقية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكان متابعاً للملف الانساني وداعماً لقرار الإسراع بعودتهم إلى مناطقهم المحررة بأسرع وقت ممكن مع حل كل الاشكالات التي من شأنها تمنع عودة الاهالي إلى مناطقهم".واضاف، أن "الجميع يأمل إغلاق ملف النازحين العام الجاري، لكن الأمر بحاجة إلى دعم حكومي من أجل اعمار المناطق، وإنهاء مسألة انسانية معقدة استمرت لسنوات طويلة"، لافتاً إلى أن "الحكومة تقف بالضد من إجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم".وكان رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، أكد السبت (20 حزيران 2020)، أن حسم ملف النازحين وإنهاء مأساتهم هو المؤشر الحقيقي لنهوض الدولة العراقية.وقال الحلبوسي في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، "نسعى جاهدين إلى معالجة مسببات النزوح وتهيئة البيئة الملائمة التي تُمكِّن النازحين من العودة إلى ديارهم، مما يتطلب من الحكومة تحمُّل كامل مسؤولياتها لإنجاح تلك المساعي".

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بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت غرفة عمليات محافظة السليمانية، السبت (27 حزيران 2020) تمديد العطلة حتى الربع من تموز المقبل.

وذكرت غرفة العمليات في بيان موجز، أنها قررت "تمديد عطلة الدوائر والمؤسسات الحكومية لغاية 4 تموز".

ونبهت على أ

بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت (27 حزيران 2020)، صرف رواتب منتسبي الكوادر الصحية، واخضاع تلك الرواتب للتخفيضات، بعد عدم صرفها لقرابة الـ 60 يوماً.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "باشرت بتوزي

بغداد اليوم- ميسان

أعلنت نقابة الاطباء في محافظة ميسان (27 حزيران 2020)، شفاء 17 مصابا بفيروس كورونا من منتسبيها.

وقالت النقابة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجموع الاصابات بفايروس كورونا بين اطباء محافظة ميسان وكانت كالاتي : مجموع الاص

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