نحو 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران و125 حالة وفاة

2020/06/27 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، سيما سادات لاري اعلنت، اليوم السبت، تسجيل 2456 إصابة جد...





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