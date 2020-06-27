2020/06/27 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم
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أعلن فريق ليفربول الإنجليزي في بيان مشترك مع شرطة مدينة مرزيسايد ومجلس مدينة ليفربول، أنه حضر آلا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ليفربول ينتقد جمهوره بعد اللقب: البعض تجاهل إجراءات السلامة خلال التتويج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
أعلن فريق ليفربول الإنجليزي في بيان مشترك مع شرطة مدينة مرزيسايد ومجلس مدينة ليفربول، أنه حضر آلا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ليفربول ينتقد جمهوره بعد اللقب: البعض تجاهل إجراءات السلامة خلال التتويج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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