ليفربول ينتقد جمهوره بعد اللقب: البعض تجاهل إجراءات السلامة خلال التتويج

2020/06/27 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن فريق ليفربول الإنجليزي في بيان مشترك مع شرطة مدينة مرزيسايد ومجلس مدينة ليفربول، أنه حضر آلا...





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