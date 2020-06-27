الكشف عن مصير معتقلي

2020/06/27 | 13:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، السبت، عن مصير عناصر كتائب "حزب الله" العراقي والتي جرى اعتقالها خلال عملية مداهمة بتهمة التورط في هجمات صاروخية على أهداف مدنية وعسكرية.

وداهمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، مقراً تابعاً لكتائب حزب الله واعتقلت 14 عنصراً، كما عثرت على منصتين لإطلاق صواريخ كاتيوشا.

وتعد العملية الأولى من نوعها التي تمت حسب اوامر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بعد هجمات صاروخية متكررة طالت مواقع عراقية تضم جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين.

وقال المصدر الأمني، لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة من المعتقلين سيتم توجيه تهمة الإرهاب إليهم بموجب المادة 4 إرهاب وسيساقون إلى المحكمة بعد انتهاء التحقيقات الأولية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب سرية المعلومات، أن من تبقى من المعتقلين سيتم إطلاق سراحهم يوم الثلاثاء المقبل.

واعتقلت قوات الأمن العراقية هؤلاء بتهمة التورط في هجمات صاروخية متكررة على عدة أهداف مدنية وعسكرية خاصة مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء.

ووفق بيان لقيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، فإن هذه المجموعة كانت تخطط لن هجمات صاروخية أخرى.

ويتهم مسؤولون امريكيون كتائب حزب الله المدعومة من طهران بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في العراق.

ويأتي تحرك الحكومة العراقية ضد الكتائب عقب هجمات صاروخية متكررة بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد ومواقع عسكرية تضم جنوداً أمريكيين في أرجاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وأثار هذا التحرك غضب فصائل شيعية مقربة من إيران مثل عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، إلا أنه نال استحسان المئات من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.

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