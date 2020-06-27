2020/06/27 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مراقبون محليون في ديالى، السبت، أن استهداف الحشد الشعبي خطأ جسيم ترتكبه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول اثارة فتنة للبقاء.وقال باسم الشمري سياسي مستقل في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مداهمة احد مقرات الحشد الشعبي واعتقال افراده ليس صدفة وهو خطا كبير ترتكبه حكومة الكاظمي”، لافتا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراقبون في ديالى: استهداف الحشد خطا جسيم.. امريكا تحاول اثارة فتنة للبقاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراقبون في ديالى: استهداف الحشد خطا جسيم.. امريكا تحاول اثارة فتنة للبقاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).